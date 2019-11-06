Kupa Palandöken'e gelecek - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Kupa Palandöken'e gelecek

Kupa Palandöken'e gelecek

Başkanı , 'den düştükten sonraki süreçte sezon ve kadro planlamasını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Başkanı , 'den düştükten sonraki süreçte sezon ve kadro planlamasını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti. Üneş, şehrin büyüklüğünün ve futbol arzusunun herkesçe bilindiğini kaydederek, şunları söyledi: "İnanıyorum ki çok yakın zamanda, lig daha bitmeden Erzurumspor'un Süper Lig'e döndüğünü herkes görecektir. Takımımızın geçmişte uğramış olduğu haksızlıklara bir daha da izin vermeyeceğiz. İnşallah sezon sonunda istediğimiz yerde olacağız. İnanıyorum ki sezon sonunda TFF 1. Lig'de son kez şampiyon olacağız ve alt lige bir daha geri dönmeyeceğiz. O kupayı da Palandöken'in zirvesine koyacağız."
  1. 6.11.2019
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