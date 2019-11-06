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06 Kasım 2019, Çarşamba
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İçel'in zirve keyfi

İçel'in zirve keyfi

Mersin'in futboldaki parlayan yıldızı , 'yi Mustafa ve Fazlı'nin golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı-mavililer, 19 puanla 5. Grup'ta zirvenin yeni sahibi oldu.

Mersin'in futboldaki parlayan yıldızı , 'yi Mustafa ve Fazlı'nin golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı-mavililer, 19 puanla 5. Grup'ta zirvenin yeni sahibi oldu.

  1. 6.11.2019
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