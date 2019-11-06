İçel'in zirve keyfi
Mersin'in futboldaki parlayan yıldızı İçel İdman Yurdu, MESKİ'yi Mustafa ve Fazlı'nin golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı-mavililer, 19 puanla 5. Grup'ta zirvenin yeni sahibi oldu.
Mersin'in futboldaki parlayan yıldızı İçel İdman Yurdu, MESKİ'yi Mustafa ve Fazlı'nin golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı-mavililer, 19 puanla 5. Grup'ta zirvenin yeni sahibi oldu.
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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