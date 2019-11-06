Hatay tahtta
TFF 1. Lig'de Güney temsilcisi 1 haftalık aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Eskişehirspor da Osmanlı'yı 3 golle devirmeyi başardı
Alican da etkili oynadı. Hatayspor 3 puanla liderliğe yükseldi.
ADANASPOR-BOLU
Turuncu-beyazlılar maç boyunca daha atak olan taraftı.
Ahmet Dereli ile müsait fırsatlar da yakaladılar. Ancak Ahmet çok kötü tercihler yaptı. Bolu'nun ataklarında ise Karacic başarılıydı. Maç 0-0 bitti.
MENEMEN-ÜMRANİYE
Menemen sahada kazandı ancak Ümraniyespor 6. yabancıyla sahada olduğu için hükmen ihtimali var. Menemen'in golünde asisti annesini kaybettikten sonra maça çıkan Mustafa Çeçenoğlu yaptı.
AKHİSAR-ADANA DEMİR
Ege temsilcisi, 4 haftadır kazanamayan Adana Demir'i yenmek istiyordu. Öne geçtiği maçta Volkan Şen'i durduramadı.
Akhisar golden sonra bastırsa da 3 puanı alamadı.
KEÇİÖREN-GİRESUN
Maçın büyük bölümü Keçiörengücü hücumcularıyla Giresunspor kalecisi Adriano arasında oynandı. Çotanakların eldiveni kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Maç boyunca 8 kurtarış yaptı.
ESKİŞEHİR-OSMANLI
Haftanın en keyifli maçlarından biriydi. 4 haftadır kaybeden Es-Es müthiş bir mücadele ortaya koydu. Osmanlıspor'u Milinkovic'in müthiş oyunuyla yıkmayı bildi. Futbolcuların mücadelesini şehir de verse efsane geri dönecek.
ALTINORDU-İSTANBUL
İzmir temsilcisi 5 haftalık 3 puan hasretini dindirmek istiyordu.
İstanbulspor da 3 haftadır kazanamıyordu. Maç berabere bitti. İki taraf da istediğini alamadı. Altınordulu Muhammet'in golü muhteşemdi.
K.GÜMRÜK-ERZURUM
Ligin iki dişli ekibinin kapışmasında konuk ekip güldü. Erzurumspor son 4 haftada 3 kez kazanırken Karagümrük stop etti. İstanbul temsilcisi 2 haftadır 3 puan alamıyor. BB Erzurumspor bu galibiyetle 4. sıraya kadar tırmandı.
BURSA-BALIKESİR
Zirveyi hedefleyen iki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı.
Bursaspor da Balıkesirspor da temkinli bir oyun sergiledi.
Timsahların 2 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Bal- Kes aldığı bu beraberlikle haftayı 3. sırada tamamladı
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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