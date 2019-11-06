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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Hatay tahtta

Hatay tahtta

TFF 1. Lig'de Güney temsilcisi 1 haftalık aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu. da Osmanlı'yı 3 golle devirmeyi başardı

Geçen hafta kaybeden Güney ekibi sahasında Altay'ı 3 golle mağlup etmeyi bildi. Mirkan mükemmel futbolunu aynı güzellikte bir golle süsledi.
Alican da etkili oynadı. Hatayspor 3 puanla liderliğe yükseldi.

ADANASPOR-BOLU
Turuncu-beyazlılar maç boyunca daha atak olan taraftı.
Ahmet Dereli ile müsait fırsatlar da yakaladılar. Ancak Ahmet çok kötü tercihler yaptı. Bolu'nun ataklarında ise Karacic başarılıydı. Maç 0-0 bitti.

MENEMEN-ÜMRANİYE
Menemen sahada kazandı ancak Ümraniyespor 6. yabancıyla sahada olduğu için hükmen ihtimali var. Menemen'in golünde asisti annesini kaybettikten sonra maça çıkan Mustafa Çeçenoğlu yaptı.

AKHİSAR-ADANA DEMİR
Ege temsilcisi, 4 haftadır kazanamayan 'i yenmek istiyordu. Öne geçtiği maçta 'i durduramadı.
Akhisar golden sonra bastırsa da 3 puanı alamadı.

KEÇİÖREN-GİRESUN
Maçın büyük bölümü Keçiörengücü hücumcularıyla Giresunspor kalecisi Adriano arasında oynandı. Çotanakların eldiveni kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Maç boyunca 8 kurtarış yaptı.

ESKİŞEHİR-OSMANLI
Haftanın en keyifli maçlarından biriydi. 4 haftadır kaybeden Es-Es müthiş bir mücadele ortaya koydu. 'u Milinkovic'in müthiş oyunuyla yıkmayı bildi. Futbolcuların mücadelesini şehir de verse efsane geri dönecek.

ALTINORDU-İSTANBUL
İzmir temsilcisi 5 haftalık 3 puan hasretini dindirmek istiyordu.
İstanbulspor da 3 haftadır kazanamıyordu. Maç berabere bitti. İki taraf da istediğini alamadı. Altınordulu Muhammet'in golü muhteşemdi.

K.GÜMRÜK-ERZURUM
Ligin iki dişli ekibinin kapışmasında konuk ekip güldü. Erzurumspor son 4 haftada 3 kez kazanırken Karagümrük stop etti. İstanbul temsilcisi 2 haftadır 3 puan alamıyor. BB Erzurumspor bu galibiyetle 4. sıraya kadar tırmandı.

BURSA-BALIKESİR
Zirveyi hedefleyen iki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı.
da da temkinli bir oyun sergiledi.
Timsahların 2 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Bal- Kes aldığı bu beraberlikle haftayı 3. sırada tamamladı
  1. 6.11.2019
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