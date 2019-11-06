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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Dört dörtlük Çarşamba

Dört dörtlük Çarşamba

4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çarşambaspor, hemşehrisi 'yi 'ın golüyle yenip üst üste 4. galibiyetini elde etti. - beyazlılar, grup liderliğini devam ettirdi.

  1. 6.11.2019
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