Dört dörtlük Çarşamba
BAL 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çarşambaspor, hemşehrisi Atakum Belediye'yi Ramazan Taş'ın golüyle yenip üst üste 4. galibiyetini elde etti. Yeşil- beyazlılar, grup liderliğini devam ettirdi.
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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