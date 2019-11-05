Alt liglerden haberler (05.11.19)

MENEMEN HÜKMEN GALİP!

TFF 1. Lig'in bu hafta oynanan Menemen-Ümraniye maçında kural hatası olduğu iddia edildi. Menemen'in 1-0 kazandığı karşılaşmada, konuk ekibin mücadeleyi 6 yabancı ile (Fernandes, Nouri, Gimbert, Gomis, Lazar, Bentley) tamamladığı belirtildi. 1. Lig'deki kurala göre; sahada en fazla 5, yedek kulübesinde ise 1 yabancı bulunabiliyor. Menemen cephesi incelemeden sonra itirazını yapacak. İzmir ekibinin, hükmen galibiyet alması bekleniyor.

MANİSA DOLUDİZGİN

2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibi Samsun'a 6 puan fark atan Manisa FK, zirvedeki yerini korumanın planlarını yapıyor. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Afyon ve Yeni Çorum maçları çok kritik. Bizde bu inanç, bu birlik ve beraberlik varken her engeli aşarız" diye konuştu.

ZONGULDAK'TA İSYAN

Beyaz Grup'ta evinde Samsun'a 2-0 kaybeden Zonguldak, maçın hakemlerine isyan etti. Samsun'la kardeş takım olduklarını hatırlatan Başkan Süleyman Caner, "İlk yediğimiz golde topun çizgiyi geçmediğini herkes gördü. Görüntüleri MHK'ye göndereceğiz" dedi.

ES-ES KENDİNE GELDİ

Ligin dibine demir atan Eskişehirspor, 3-2'lik Osmanlıspor galibiyetiyle nefes aldı. Hatay (1-0), Karagümrük (3-1), Akhisar (2-1) ve Giresun'a (3-1) mağlup olan kırmızısiyahlılar 4 maç sonra galibiyet aldı. Puanını eksi 2'ye çıkartan Es-Es, ümitlerini gelecek haftalara taşıdı.

ALTINORDU KABUSTA

Yetiştirdiği oyuncularla gündeme gelen Altınordu, kabustan uyanamıyor. Bu sezon yalnızca bir kez kazanan İzmir ekibi, son olarak İstanbulspor'a (1-1) takıldı. 6 puanla 17'inci sıraya gerileyen Altınordu, gelecek hafta Balıkesir deplasmanında çıkış arayacak.