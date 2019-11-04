Fatih Karagümrük Erkan Zengin ile yolları ayırdı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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ile yolları ayırdı!

Fatih Karagümrük Erkan Zengin ile yolları ayırdı!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'te antrenörlüğünün yanısıra oyuncu olarak da takımda bulunan ile yolların ayırıldığı duyuruldu. Zengin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

'te teknik kadroda da yer alan futbolcu , takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zengin, "Karagümrük kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman Hurma'yla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sonlandırdık. Karagümrük taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcu takım kaptanlığı görevini üstlendiği İstanbul ekibinde Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti. Karagümrük, Erkan Zengin yönetiminde çıktığı 3 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 23:55
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