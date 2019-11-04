Fatih Karagümrük Erkan Zengin ile yolları ayırdı!

Fatih Karagümrük'te teknik kadroda da yer alan futbolcu Erkan Zengin, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zengin, "Karagümrük kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman Hurma'yla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sonlandırdık. Karagümrük taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcu takım kaptanlığı görevini üstlendiği İstanbul ekibinde Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti. Karagümrük, Erkan Zengin yönetiminde çıktığı 3 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.