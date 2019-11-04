Fatih Karagümrük Erkan Zengin ile yolları ayırdı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te antrenörlüğünün yanısıra oyuncu olarak da takımda bulunan Erkan Zengin ile yolların ayırıldığı duyuruldu. Zengin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Fatih Karagümrük'te teknik kadroda da yer alan futbolcu Erkan Zengin, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zengin, "Karagümrük kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman Hurma'yla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sonlandırdık. Karagümrük taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli futbolcu takım kaptanlığı görevini üstlendiği İstanbul ekibinde Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti. Karagümrük, Erkan Zengin yönetiminde çıktığı 3 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
Erkan Zengin'den açıklama ?? pic.twitter.com/hs9hSBaUHf— Fotomaç (@fotomac) November 4, 2019
- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 23:55
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kahveci riza sanki adam geldi de
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kaveci riza vay
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joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
Fatih Karagümrük Erkan Zengin ile yolları ayırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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