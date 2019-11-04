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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Erzurum altın buldu

Erzurum altın buldu

'de Dadaşlar, İstanbul’da çok kritik bir 3 puan aldı. 78’de Emrah Başsan’ın ortasına Hasan Hatipoğlu kafayla vurarak takımına galibiyeti getirdi.

Ligde iki şampiyonluk adayı takımın maçında mücadele gücü yüksek ve kıran kırana dakikalar oynandı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 78'de Emrah Başsan'ın sağdan geliştirdiği atakta top kornere çıktı. Emrah arka direğe müthiş bir orta açtı, Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu: 0-1. 90+4'te Karagümrük Barış Başdaş'la beraberlik golünü buldu ama ofsayt nedeni ile iptal edildi. Maç sonunda iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kulübedekiler olayları yatıştırdı.

  1. 4.11.2019
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