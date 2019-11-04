Erzurum altın buldu
TFF 1.Lig'de Dadaşlar, İstanbul’da çok kritik bir 3 puan aldı. 78’de Emrah Başsan’ın ortasına Hasan Hatipoğlu kafayla vurarak takımına galibiyeti getirdi.
Ligde iki şampiyonluk adayı takımın maçında mücadele gücü yüksek ve kıran kırana dakikalar oynandı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 78'de Emrah Başsan'ın sağdan geliştirdiği atakta top kornere çıktı. Emrah arka direğe müthiş bir orta açtı, Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu: 0-1. 90+4'te Karagümrük Barış Başdaş'la beraberlik golünü buldu ama ofsayt nedeni ile iptal edildi. Maç sonunda iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Kulübedekiler olayları yatıştırdı.
- 4.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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