Hatay'dan Altay'a pençe
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle kazandı. Altay’da Paixao 1 gol, 1 asist yapsa da yenilgiyi önleyemedi.
TFF 1. Lig'de haftanın zorluk derecesi en yüksek müsabakalardan olan Hatay-Altay maçında gol düellosu yaşandı. Müsabakanın 43. dakikasında Alican Özfesli, Gökhan Karadeniz'in pasında ceza sahası solunda topla buluştu ve fileleri sarstı: 1-0. İlk yarı böyle bitti. 56'da Marco Paixao'nun asistinde Deniz Vural eşitliği getirdi: 1-1. 62'de Aabid'den pas alan Mirkan Aydın ceza sahası dışından müthiş vurdu: 2-1. 64'te Alican Özfesli'nin çıkardığı topa Furkan Şeker nefis vurdu: 3-1. 83'de yaşanan karambolden Marco Paixao çıktı: 3-2. Golden sonra Altay yüklense de skor değişmedi.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Hatay'dan Altay'a pençe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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