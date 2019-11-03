Hatay'dan Altay'a pençe

TFF 1. Lig'de haftanın zorluk derecesi en yüksek müsabakalardan olan Hatay-Altay maçında gol düellosu yaşandı. Müsabakanın 43. dakikasında Alican Özfesli, Gökhan Karadeniz'in pasında ceza sahası solunda topla buluştu ve fileleri sarstı: 1-0. İlk yarı böyle bitti. 56'da Marco Paixao'nun asistinde Deniz Vural eşitliği getirdi: 1-1. 62'de Aabid'den pas alan Mirkan Aydın ceza sahası dışından müthiş vurdu: 2-1. 64'te Alican Özfesli'nin çıkardığı topa Furkan Şeker nefis vurdu: 3-1. 83'de yaşanan karambolden Marco Paixao çıktı: 3-2. Golden sonra Altay yüklense de skor değişmedi.