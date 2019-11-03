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03 Kasım 2019, Pazar
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Hatay'dan 'a pençe

Hatay'dan Altay'a pençe

TFF 1. Lig'in 10. haftasında ; Alican, Mirkan ve Furkan'ın attığı gollerle kazandı. ’da Paixao 1 gol, 1 asist yapsa da yenilgiyi önleyemedi.

TFF 1. Lig'de haftanın zorluk derecesi en yüksek müsabakalardan olan Hatay- maçında gol düellosu yaşandı. Müsabakanın 43. dakikasında Alican Özfesli, Gökhan Karadeniz'in pasında ceza sahası solunda topla buluştu ve fileleri sarstı: 1-0. İlk yarı böyle bitti. 56'da Marco Paixao'nun asistinde Deniz Vural eşitliği getirdi: 1-1. 62'de Aabid'den pas alan Mirkan Aydın ceza sahası dışından müthiş vurdu: 2-1. 64'te Alican Özfesli'nin çıkardığı topa Furkan Şeker nefis vurdu: 3-1. 83'de yaşanan karambolden Marco Paixao çıktı: 3-2. Golden sonra Altay yüklense de skor değişmedi.

  1. 3.11.2019
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