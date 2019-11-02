Es-Es'te taş bıraktı
Eskişehirspor’da krizlerin önüne geçemeyen Osman Taş ve yönetimi istifa etti. Kırmızı-siyahlı kulüp en kısa süre içinde olağanüstü seçim için toplanacak.
Eskişehirspor'da sular durulmuyor. Verilen ceza puanlarının yanı sıra tesislerde yemek çıkmaması ve doğalgazın kesilmesi üzerine yönetime büyük tepki gösterilmişti. 13 Ekim'de göreve gelen Başkan Osman Taş, futbolcuların "O varsa biz yokuz" demesi üzerine istifa etti. Büyük sıkıntılarla boğuşan kırmızı-siyahlı ekip haftaya kongreye gidecek. Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmamış ve yaşanan sıkıntılardan dolayı isyan bayrağını çekmişti.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Es-Es'te taş bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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