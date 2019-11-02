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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Es-Es'te taş bıraktı

Es-Es'te taş bıraktı

’da krizlerin önüne geçemeyen ve yönetimi istifa etti. Kırmızı-siyahlı kulüp en kısa süre içinde olağanüstü için toplanacak.

'da sular durulmuyor. Verilen ceza puanlarının yanı sıra tesislerde yemek çıkmaması ve doğalgazın kesilmesi üzerine yönetime büyük tepki gösterilmişti. 13 Ekim'de göreve gelen Başkan , futbolcuların "O varsa biz yokuz" demesi üzerine istifa etti. Büyük sıkıntılarla boğuşan kırmızı-siyahlı ekip haftaya kongreye gidecek. Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmamış ve yaşanan sıkıntılardan dolayı isyan bayrağını çekmişti.

  1. 2.11.2019
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