Es-Es'te taş bıraktı

Eskişehirspor'da sular durulmuyor. Verilen ceza puanlarının yanı sıra tesislerde yemek çıkmaması ve doğalgazın kesilmesi üzerine yönetime büyük tepki gösterilmişti. 13 Ekim'de göreve gelen Başkan Osman Taş, futbolcuların "O varsa biz yokuz" demesi üzerine istifa etti. Büyük sıkıntılarla boğuşan kırmızı-siyahlı ekip haftaya kongreye gidecek. Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmamış ve yaşanan sıkıntılardan dolayı isyan bayrağını çekmişti.