Engin İpekoğlu: Üzerimizde kısmetsizlik var
Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 0-0 berabere kaldıkları Boluspor maçı sonrası, “3 puan alabilecek pozisyonlara girdik ama üzerimizde maalesef kısmetsizlik var. Biran önce sakat oyuncularımızın aramıza dönmesini umut ediyoruz” dedi.
İpekoğlu, ligin 10. haftasında evlerinde 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Üç puan almak için çaba gösterdik. Bulunduğumuz konumdan uzaklaşmak istedik ama olmadı. İkinci yarıda 3 puan alabilecek pozisyonlara girdik ama üzerimizde maalesef kısmetsizlik var. Bazı oyuncular maç içerisinde sakatlanıyor. Bazı oyuncuların sakatlığı devam ediyor. Oyuncu değişimlerinde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için biran önce sakat oyuncularımızın aramıza dönmesini umut ediyoruz. Bu lig için kaliteli bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
- 02.11.2019
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
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karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Engin İpekoğlu: Üzerimizde kısmetsizlik var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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