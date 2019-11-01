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01 Kasım 2019, Cuma
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Akhisarspor koltuk peşinde

Akhisarspor koltuk peşinde

1'inci Lig'de 5 maçta aldığı 4 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda 'a yenilerek tekrar liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepen Akhisarspor, yarın 'u ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 15, kale arkası ve misafir 10 TL olarak açıklandı.

Ege temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Akhisarspor, haftaya lider Ümraniyespor'un 1 puan gerisinde, 16 puanla 5'inci sırada başladı. 'un ise 11 puanı bulunuyor. Zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyen , yeniden galibiyet serisi başlatmaları gerektiğini belirtti.

AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Liderlik hesapları yapan Akhirsaspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın Demirspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Gökhan - Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Kadir, Aykut, Rotman, Burhan, Muhammet Reis, Erhan, Cikalleshi

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  1. 01.11.2019
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