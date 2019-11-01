Akhisarspor koltuk peşinde
TFF 1'inci Lig'de 5 maçta aldığı 4 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor'a yenilerek tekrar liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepen Akhisarspor, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 15, kale arkası ve misafir 10 TL olarak açıklandı.
Ege temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Akhisarspor, haftaya lider Ümraniyespor'un 1 puan gerisinde, 16 puanla 5'inci sırada başladı. Adana Demirspor'un ise 11 puanı bulunuyor. Zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, yeniden galibiyet serisi başlatmaları gerektiğini belirtti.
AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Liderlik hesapları yapan Akhirsaspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın Adana Demirspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Gökhan - Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Kadir, Aykut, Rotman, Burhan, Muhammet Reis, Erhan, Cikalleshi
- 01.11.2019
- Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can piyangosu! Çifte takas ve para... Son dakika transfer haberleri
- Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak
- Beşiktaş Antalya'ya böyle geldi!
- Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i
- İşte Benfica'nın 400 milyon Euro kazandığı 11 futbolcu
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Akhisarspor koltuk peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.