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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Karagümrük fırsat tepti

Karagümrük fırsat tepti

deplasmanında ile 1-0 öne geçen , 'nın golüne engel olamayınca liderlik fırsatını tepmiş oldu: .

deplasmanında ile 1-0 öne geçen , 'nın golüne engel olamayınca liderlik fırsatını tepmiş oldu: .

  1. 28.10.2019
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