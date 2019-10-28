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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Erzurum'dan çıkış yok!

Erzurum'dan çıkış yok!

1. Lig'in 9'uncu haftasında Erzurumspor, evinde Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Hatay’ı ağırlayan Erzurum; Pote, Hasan ve Hamroun’la kazandı ve evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Bu sezon iç sahada rakiplerine korku salan mavi-beyazlılar, 18'de Pote'yle öne geçti. 38'de farkı ikiye çıkartan Hasan Hatipoğlu, devrenin skorunu belirledi: 2-0. Zirve mücadelesi veren Hatayspor, 75'te Jeremy Bokila ile durumu 2-1'e getirdi. 90+4'te sahne alan Hamroun, 3-1'lik galibiyeti tescilledi. Bu sezon evindeki 5'inci maçta 4'üncü galibiyetini elde eden Erzurum, puanını 14'e yükseltti. Zirve yarışında yara alan Hataypor ise 17 puanda kalarak taraftarlarını üzdü.

  1. 28.10.2019
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