Erzurum'dan çıkış yok!

Bu sezon iç sahada rakiplerine korku salan mavi-beyazlılar, 18'de Pote'yle öne geçti. 38'de farkı ikiye çıkartan Hasan Hatipoğlu, devrenin skorunu belirledi: 2-0. Zirve mücadelesi veren Hatayspor, 75'te Jeremy Bokila ile durumu 2-1'e getirdi. 90+4'te sahne alan Hamroun, 3-1'lik galibiyeti tescilledi. Bu sezon evindeki 5'inci maçta 4'üncü galibiyetini elde eden Erzurum, puanını 14'e yükseltti. Zirve yarışında yara alan Hataypor ise 17 puanda kalarak taraftarlarını üzdü.