Erzurum'dan çıkış yok!
TFF 1. Lig'in 9'uncu haftasında Erzurumspor, evinde Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Hatay’ı ağırlayan Erzurum; Pote, Hasan ve Hamroun’la kazandı ve evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.
Bu sezon iç sahada rakiplerine korku salan mavi-beyazlılar, 18'de Pote'yle öne geçti. 38'de farkı ikiye çıkartan Hasan Hatipoğlu, devrenin skorunu belirledi: 2-0. Zirve mücadelesi veren Hatayspor, 75'te Jeremy Bokila ile durumu 2-1'e getirdi. 90+4'te sahne alan Hamroun, 3-1'lik galibiyeti tescilledi. Bu sezon evindeki 5'inci maçta 4'üncü galibiyetini elde eden Erzurum, puanını 14'e yükseltti. Zirve yarışında yara alan Hataypor ise 17 puanda kalarak taraftarlarını üzdü.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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