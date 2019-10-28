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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Çotanak nefes aldı

Çotanak nefes aldı

Giresunspor alt sıralardan kurtulma mücadelesinde 'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini Bekir, ve Tanase kaydetti. Es-Es'in tek sayısını ise kaydetti. Bu sonuçla ligdeki 2'inci galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, puanını 8'e çıkarttı.

Giresunspor alt sıralardan kurtulma mücadelesinde 'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini Bekir, ve Tanase kaydetti. Es-Es'in tek sayısını ise kaydetti. Bu sonuçla ligdeki 2'inci galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, puanını 8'e çıkarttı.

  1. 28.10.2019
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