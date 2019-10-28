Çotanak nefes aldı

Giresunspor alt sıralardan kurtulma mücadelesinde Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini Bekir, Özgür Can ve Tanase kaydetti. Es-Es'in tek sayısını ise Milinkovic kaydetti. Bu sonuçla ligdeki 2'inci galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, puanını 8'e çıkarttı.