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27 Ekim 2019, Pazar
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Ümranıye 4 köşe

Ümranıye 4 köşe

temsilcisi, ’yu evinde ilk yarıda (2), ve ile bulduğu gollerle yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

ÜMraniyespor, 'yu gole boğdu. ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı. 9'da 'in sağdan ortasına soldan düzgün vurdu: 1-0. 28'de Alaaddin yine sağdan ortaladı bu kez Göksu soldan şutladı: 2-0. 38'de 'in pasında son haftaların yıldızı ağları sarstı: 3-0. 44'te Emircan bu kez Gimbert'e asist yaptı: 4-0. Ümraniye zirve inadını sürdürürken, ekibi Altınordu 5 puanla düşme hattından çıkamadı.
  1. 27.10.2019
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