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27 Ekim 2019, Pazar
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başkanından dayak

Eskişehir başkanından dayak

Başkanı ile yönetici , kulüp tesislerinde muhabir 'e darp girişiminde bulundu.

Başkanı ile yönetici , kulüp tesislerinde muhabir 'e darp girişiminde bulundu. Gazeteci Akif Yer, darp raporu alarak başkan ve yöneticiden şikâyetçi olduğunu açıkladı.
  1. 27.10.2019
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