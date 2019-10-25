İzmir’de derbi heyecanı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri İzmir’de derbi heyecanı

’de derbi heyecanı

İzmir’de derbi heyecanı

1. Lig’de mücadele eden Altay ve Menemespor, yarın derbisinde kozlarını paylaşacak. Menemenspor’un kendi evinde misafir takım unvanıyla oynayacağı maçta favori Altay olarak gösteriliyor.

1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Altay ve Menemenspor, 'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçta Altay, zirve yarışında kayıpsız devam etmeyi hedeflerken, Menemenspor çıkış arayacak.

Derbide favori Altay
Ligde 15 puanla 4. sırada yer alan Altay, ilk hafta aldığı Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından çıktığı 7 maçta, 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmeme serisi elde etti. Son 7 maçta rakip filelere 13 gol bırakan siyah beyazlılar, kalesinde 6 gol gördü. Ligde en sonra yine bir derbisinde Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Altay, derbide favori olarak gösteriliyor. Yarın oynanacak maç öncesi Altay'da stoper Gençer Cansev kart cezalısı olarak maçta forma giyemezken Leandro Kappel ve Abdülkerim Bardakçı sarı kartı sınırında bulunuyor.

Menemenspor kendi evinde misafir
Menemenspor ise ligde 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı 8 maçta iç sahada hiç galibiyet alamayan Menemenspor, deplasmanda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Geçen hafta Erzurumspor ile sahasında oynadığı maçta 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler, bu sezon yükseldiği ligde alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmak istiyor. 5 golle ligde en az gol atan takım konumunda bulunan Menemenspor, Menemen Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçta ilk kez misafir takımı unvanıyla yer alacak.
  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN