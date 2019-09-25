Volkan Şen'den skandal sözler: "Bursa'da sizi aldırırım!" Son dakika haberleri
Adana Demirspor futbolcusu Volkan Şen için şok eden bir iddia ortaya atıldı... TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor - Bursaspor mücadelesinde Volkan Şen'in, Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve futbolculara, "Bursa'da sizi aldırırım." şeklinde bir ifade kullandığı ortaya çıktı.
Adana Demirspor - Bursaspor karşılaşmasında Volkan Şen'den şok ifadeler...
Tecrübeli futbolcu ilk olarak sahaya kaptan olarak çıktı. Maç içinde Bursaspor'un yediği gollerde büyük mutluluk yaşayan Volkan, bir ara Yalçın hoca ile tartışma yaşadı. Volkan Şen son olarak Adana Demirspor'un Bursaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından maçın sonundaki 3'lüyü sahanın ortasında çektiren isim oldu.
Bursaspor'un altyapısından yetişen ve ülke futboluna armağan edilen, şampiyon kadronun futbolcularından Volkan Şen, Adana Demirspor maçında yaptıklarıyla büyük tepki topladı.
"BURSA'DA SİZİ ALDIRIRIM"
Hürriyet'te yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncunun Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve oyunculara, "Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir" dediği ortaya çıktı. Volkan'ın söylediklerini Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan doğruladı.
Volkan Şen, kulüpsüz durumdayken sezon başında Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı.
- 25.09.2019
- Güncelleme: 25.09.2019 12:54
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