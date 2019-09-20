Tamer Avcı: İkinci yarı gerekli önlemleri aldık - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Tamer Avcı: gerekli önlemleri aldık

Tamer Avcı: İkinci yarı gerekli önlemleri aldık

, ilk yarısını 2-0 geride kapattıkları mücadelesi ile ilgili gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye kötü başladıklarını ifade eden Avcı, "Bugün ummadığımız şekilde kötü başladık. Erken gol yedik. İkinci golü de yedik. gerekli önlemleri aldık. Takımımız reaksiyon gösterdi. Sistem değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. İlk yarı rakip iyi oynadı, ikinci yarı da biz iyi oynadık diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alırız" şeklinde konuştu.

  1. 20.09.2019
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