Ümraniye'den farklı açılış - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Ümraniye'den farklı açılış

Ümraniye'den farklı açılış

, İzmir deplasmanında Emircan, Gimbert ve Gomis’in golleriyle 3 puana uzandı

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden , deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etti. Ümraniye, 17'de Emircan Altıntaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. 37'de Altay'da Özgür kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. İzmir ekibi 52'de Kappel ile skoru eşitledi. Konuk ekip 81'de Emircan ve 90'da Honore Gomis'in attığı gollerle deplasmandan 3-1 galibiyetle döndü.
  1. 19.8.2019
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