Müthiş düello - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Müthiş düello

Müthiş düello

Müthiş düello

’da ilk yarıda sahneye çıkan Muhsin, Dadaşlar’ı şoke etti. Skora isyan eden mavi-beyazlılar, Taylan ve Emrah ile cevap verdi. İki ekip galibiyeti kaçırdı

Süper Lig'e beklemeden dönmek isteyen Erzurum, 1. Lig'in gediklisi 'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta 4 gol çıkarken izleyenlere müthiş bir seyir zevki yaşattı. Maça hızlı başlayan ekip, İstanbul'du. 6'da Muhsin Yıldırım, çalımlarla girdiği ceza sahasında İbrahim ile paslaştı ve müthiş vurdu: 0-1. 34'te Muhammed'in pasında ceza sahası sağ çaprazından harika vuran Muhsin, bir kez daha topu filelere gönderdi: 0-2.

FRİKİKTEN YAZDI
Erzurum ikinci 45'e daha coşkulu başladı. 52'de Emrah Başsan, duran topu ceza sahasına ortaladı. Düzgün bir kafa vuran Taylan Antalyalı farkı 1'e indirdi: 1-2. Golden 15 dakika sonra Dadaşlar bir frikik daha kazandı. Topun başına geçen Emrah bu kez topu direkt kaleye göndererek süper bir gol attı: 2-2. Beraberlik yakalandıktan sonra iki takım da gol kaçırdı. Direkten dönen toplar oldu ama skor değişmedi. Maç berabere bitti.
  1. 19.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müthiş düello haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN