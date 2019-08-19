Müthiş düello
İstanbul’da ilk yarıda sahneye çıkan Muhsin, Dadaşlar’ı şoke etti. Skora isyan eden mavi-beyazlılar, Taylan ve Emrah ile cevap verdi. İki ekip galibiyeti kaçırdı
FRİKİKTEN YAZDI
Erzurum ikinci 45'e daha coşkulu başladı. 52'de Emrah Başsan, duran topu ceza sahasına ortaladı. Düzgün bir kafa vuran Taylan Antalyalı farkı 1'e indirdi: 1-2. Golden 15 dakika sonra Dadaşlar bir frikik daha kazandı. Topun başına geçen Emrah bu kez topu direkt kaleye göndererek süper bir gol attı: 2-2. Beraberlik yakalandıktan sonra iki takım da gol kaçırdı. Direkten dönen toplar oldu ama skor değişmedi. Maç berabere bitti.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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