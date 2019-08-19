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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Akhisar'dan altın vuruş

Akhisar'dan altın vuruş

’den, TFF 1. Lig’e düşen yeşil-siyahlılar ilk maçında ’un Burhan’ın golüyle yıktı

'e geçen sezon veda eden son kupa şampiyonu Akhisarspor, TFF 1. Lig'deki ilk hafta mücadelesinde ile karşılaştı. Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelede yeşil-siyahlılar, rakibini 1-0 mağlup etti. 33. dakikada Rotman ile bir penaltı atışından yararlanamayan Akhisarspor, 82'de tecrübeli ismi 'in attığı golle sezona 3 puanla başladı.
  1. 19.8.2019
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