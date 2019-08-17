Menemen kurşun gibi

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, ilk hafta maçında konuk olduğu Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını Taşkın Çalış'ın attığı golle 1-0 önde kapadı. Seyircisi önünde 1-0 geriye düşen Giresunspor, bu gole karşılık veremezken, Halil İbrahim Sönmez'in uzatma dakikalarında vurduğu son darbeye ile iyice yıkıldı.