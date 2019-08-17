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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Menemen kurşun gibi

Menemen kurşun gibi

1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, ilk hafta maçında konuk olduğu 'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 'ın attığı golle önde kapadı.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, ilk hafta maçında konuk olduğu 'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 'ın attığı golle önde kapadı. Seyircisi önünde 1-0 geriye düşen Giresunspor, bu gole karşılık veremezken, Halil İbrahim Sönmez'in uzatma dakikalarında vurduğu son darbeye ile iyice yıkıldı.

  1. 17.8.2019
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