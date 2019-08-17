Menemen kurşun gibi
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, ilk hafta maçında konuk olduğu Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını Taşkın Çalış'ın attığı golle 1-0 önde kapadı.
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, ilk hafta maçında konuk olduğu Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını Taşkın Çalış'ın attığı golle 1-0 önde kapadı. Seyircisi önünde 1-0 geriye düşen Giresunspor, bu gole karşılık veremezken, Halil İbrahim Sönmez'in uzatma dakikalarında vurduğu son darbeye ile iyice yıkıldı.
- 17.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Menemen kurşun gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.