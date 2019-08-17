Fatih Karagümrük 3-1 Bursaspor

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında 15 yıl aradan sonra bu ligde mücadele eden Fatih Karagümrük ile geçtiğimiz sezon ligden düşen Bursaspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Bursaspor'un 10 kişi tamamladığı maçta zaman zaman zorlanan Fatih Karagümrük, son 15 dakika Emeghara'nın golleriyle sonuca gitti. Fatih Karagümrük, Darri ve Emeghara'nın (2) golleriyle maçı 3-1 kazanırken, Bursaspor'un tek golü Emirhan Aydoğan'dan geldi.

8'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında Latovlevici'nin arapasıyla sol kanatta topla buluşan Emirhan Aydoğan bekletmeden içeri çıkardı. Penaltı çizgisinin hemen önünde Kubilay Kanatsızkuş ıska geçince konuk ekip bu fırsattan yararlanamadı.

13'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Gelişen hızlı atakta Erkan Zengin sürüklediği topta pasını Brahim Darri'ye aktardı. Darri ise sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+1'inci dakikada Bursaspor'da Ozan İsmail Koç, rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49'uncu dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Kubilay Kanatsızkuş'un yerden içeriye doğru gönderdiği topu önce kontrol eden Emirhan Aydoğan, ardından plase bir vuruşla kaleci Aykut'un solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

65'inci dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Innocent Emeghara'ın indirdiği topa Barış Başdaş'ın şık vuruşu sonrası meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76'ncı dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Stefan Silva sol kanattan içeriye doğru ortasını yaparken arka direkte boş kalan Innocent Emeghara dokunuşuyla fileleri havalandırdı: 2-1.

82'nci dakikada Bursaspor savunmasında yaşanan büyük hatada Sedat Dursun riskli pası sonrası kaleci Ataberk'in vuruşu kısa düştü. Araya giren Stefan Silva topla birlikte kaleye doğru ilerlerken, pasını verdiği Innocent Emeghara boş kaleye kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.