Alt liglerden haberler (17.08.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (17.08.2019)

Alt liglerden haberler (17.08.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte 1. Lig, 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...

'un eski oyuncusu 'ya olan borçları nedeniyle aldığı 6 puan silme cezası uygulamaya kondu. Ayrıca 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ve 3. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un da 6 puanı silindi.

Akhisarspor, prensipte anlaştığı Bosna Hersekli golcü İrfan Hadzic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Dzeko'nun veliahtı olarak gösterilen 26 yaşındaki golcü oyuncu, Zrinjki'de 6 maçta 2 gol atarak sezona girmişti.

, Altay'la yollarını ayıran eski oyuncusu Serkan Sözmen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orhangazi ve Bandırma formaları da giyen 30 yaşındaki sol bek, 2010-2013 yılları arasında Kırklareli'nde 58 maçta görev almıştı.

3. LİG 3. Grup ekibi Kelkit Belediye Hürriyetspor, ik imza birden attırdı. Yeşil-beyazlılar, Ankara Demir'den forvet Ozan Şamiloğlu'yla (25) 1, Yeni Çorumspor'un stoperi Kemal Kazan'la (21) ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. LİG 1. Grup'ta mücadele eden 24 Erzincan, BB 'dan sağ kanat Osman Şahin (21) ve 'un stoperi Yunus Emre Çakır'ı (22) 1, 'dan stoper Enes Subaşı'nı (21) ise 3 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 1. LİG ekiplerinden Karagümrük, defans oyuncusu Gaber Dobrovoljc'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Sloven stoper, dün kendisini kırmızısiyahlı formaya bağlayan imzayı attı.

Ümraniyespor, Vitoria Setubal forması giyen Portekizli stoper Vasco Fernandes'i transfer etti. 32 yaşındaki savunmacı, kaptanı olduğu Setubal'de geçen sezon 37 maça çıkmıştı.

  1. 17.8.2019
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