Alt liglerden haberler (17.08.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...
Eskişehirspor'un eski oyuncusu Sebastian Pinto'ya olan borçları nedeniyle aldığı 6 puan silme cezası uygulamaya kondu. Ayrıca 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ve 3. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un da 6 puanı silindi.
Akhisarspor, prensipte anlaştığı Bosna Hersekli golcü İrfan Hadzic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Dzeko'nun veliahtı olarak gösterilen 26 yaşındaki golcü oyuncu, Zrinjki'de 6 maçta 2 gol atarak sezona girmişti.
Kırklareli, Altay'la yollarını ayıran eski oyuncusu Serkan Sözmen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orhangazi ve Bandırma formaları da giyen 30 yaşındaki sol bek, 2010-2013 yılları arasında Kırklareli'nde 58 maçta görev almıştı.
TFF 3. LİG 3. Grup ekibi Kelkit Belediye Hürriyetspor, ik imza birden attırdı. Yeşil-beyazlılar, Ankara Demir'den forvet Ozan Şamiloğlu'yla (25) 1, Yeni Çorumspor'un stoperi Kemal Kazan'la (21) ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3. LİG 1. Grup'ta mücadele eden 24 Erzincan, BB Erzurum'dan sağ kanat Osman Şahin (21) ve Trabzonspor'un stoperi Yunus Emre Çakır'ı (22) 1, Kastamonu'dan stoper Enes Subaşı'nı (21) ise 3 yıllığına renklerine bağladı.
TFF 1. LİG ekiplerinden Karagümrük, defans oyuncusu Gaber Dobrovoljc'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Sloven stoper, dün kendisini kırmızısiyahlı formaya bağlayan imzayı attı.
Ümraniyespor, Vitoria Setubal forması giyen Portekizli stoper Vasco Fernandes'i transfer etti. 32 yaşındaki savunmacı, kaptanı olduğu Setubal'de geçen sezon 37 maça çıkmıştı.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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