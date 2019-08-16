Giresun’da perde açılıyor
Bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu bugün Giresunspor-Menemenspor maçı ile başlıyor. 43 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Karadeniz ekibi ile tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek İzmir temsilcisinin Atatürk Stadı'ndaki randevusu saat 20.00'de start alacak.
Bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu bugün Giresunspor-Menemenspor maçı ile başlıyor. 43 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Karadeniz ekibi ile tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek İzmir temsilcisinin Atatürk Stadı'ndaki randevusu saat 20.00'de start alacak. Karşılaşmada Onur Özütoprak düdük çalacak. İlk yarısı 29 Aralık'ta tamamlanacak ligde ikinci yarı 19 Ocak'ta başlayacak. Normal sezon ise 2 Mayıs'ta sona erecek.
KISA..KISA..KISA
Mustafa Durak'la (32) iki yıllık nikah tazeleyen Boluspor, Adanaspor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nı da (25) iki yıllığına renklerine bağladı.
Transferin hızlı ekibi Fatih Karagümrük, Yeni Malatya forması giyen Bülent Cevahir'i 1 yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki sol bek, geçen sezon 13 maçta süre aldı.
Teknik direktörlük koltuğuna Ali Tandoğan'ı getiren Balıkesir, Ganalı kanat oyuncusu Mahatma Otoo (27) ve sol beki Doğa İşeri'yle (27) yeni sözleşme imzaladı.
Kırklarelispor, Altay'dan ayrılan Serkan Sözmen'i kadrosuna kattı. G.Saray'dan yetişen 30 yaşındaki sol bek, Altay formasıyla 43 karşılaşmada görev yaptı.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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