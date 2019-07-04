Giresun'da imza şov - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Giresun'da imza şov

'da imza şov

Giresun'da imza şov

Çotanak’ın 6. transferi, Afyonspor’dan 30 yaşındaki sağ bek oldu

Spor Toto 1. Lig'de transferin en hareketli kulübü olan ve yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Giresunspor, 6. imzasını Afyonspor'dan 'le gerçekleştirdi. 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'e düşen takımında oynadığı 26 karşılaşmada, 5 asistle en etkili ismi olarak dikkati çekti. Yeşil-beyazlılar daha önce, kaleci Facchini ve Metin Erol ile Ahmet Kesim, Orhan Aktaş, Rusescu'yu kadrosuna katmıştı.

  1. 4.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giresun'da imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN