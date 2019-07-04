Giresun'da imza şov
Çotanak’ın 6. transferi, Afyonspor’dan 30 yaşındaki sağ bek Uğur Akdemir oldu
Spor Toto 1. Lig'de transferin en hareketli kulübü olan ve yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Giresunspor, 6. imzasını Afyonspor'dan Uğur Akdemir'le gerçekleştirdi. 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'e düşen takımında oynadığı 26 karşılaşmada, 5 asistle en etkili ismi olarak dikkati çekti. Yeşil-beyazlılar daha önce, kaleci Facchini ve Metin Erol ile Ahmet Kesim, Orhan Aktaş, Rusescu'yu kadrosuna katmıştı.
- 4.7.2019
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