Alt liglerden haberler (28.06.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik.



FREY KRİZİ BİTTİ YENİ HOCA SÖZERİ

Eski oyuncusu Sebastian Frey'in 825 bin euro'luk alacağını ödeyen Bursaspor, transfer yasağı ve puan silme cezası riskini son anda ortadan kaldırdı. Yeşil-beyazlıların teknik adam arayışlarında ise Erkan Sözeri'yle prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. 53 yaşındaki hocanın Giresun'dan ayrılarak Timsah'a imza atması bekleniyor.



AİAS OSMAN DEMİR'DE

Adana Demirspor, Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Osman'ı renklerine bağladı. Son olarak Almanya 2. Lig ekibi Dynamo Dresden forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 20 karşılaşmada 4 kez ağları sarsmayı başarmıştı.



YENİ GÖZDE ONUR

Transfer yasağını kaldırmak için çabalayan Altay, listesine de her gün yeni isimler ekliyor. Siyah-beyazlılar, bu kez Adanaspor'dan Onur Akbay'ın peşine düştü. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoperle görüşen İzmir ekibinin olumlu yanıt aldığı öğrenildi.



SAMET KEÇİÖREN'DE

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Keçiörengücü, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Samet Akaydın'la2 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce Bolu, Arsin ve Sancaktepe'de oynayan 25 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 32 maçta 4 golle oynadı.