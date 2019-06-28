Alt liglerden haberler (28.06.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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liglerden haberler (28.06.2019)

Alt liglerden haberler (28.06.2019)

lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik.

lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik.

FREY KRİZİ BİTTİ YENİ HOCA SÖZERİ
Eski oyuncusu 'in 825 bin euro'luk alacağını ödeyen , yasağı ve puan silme cezası riskini son anda ortadan kaldırdı. Yeşil-beyazlıların teknik adam arayışlarında ise 'yle prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. 53 yaşındaki hocanın 'dan ayrılarak Timsah'a imza atması bekleniyor.

AİAS OSMAN DEMİR'DE
, Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Osman'ı renklerine bağladı. Son olarak 2. Lig ekibi Dynamo Dresden forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 20 karşılaşmada 4 kez ağları sarsmayı başarmıştı.

YENİ GÖZDE ONUR
Transfer yasağını kaldırmak için çabalayan Altay, listesine de her gün yeni isimler ekliyor. Siyah-beyazlılar, bu kez 'dan Onur Akbay'ın peşine düştü. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoperle görüşen ekibinin olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

SAMET KEÇİÖREN'DE
1. Lig'in yeni ekibi Keçiörengücü, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Samet Akaydın'la2 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce , Arsin ve Sancaktepe'de oynayan 25 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 32 maçta 4 golle oynadı.

  1. 28.6.2019
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