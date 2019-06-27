TFF 1.Lig'de günün özeti! 26.06.19 - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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1.'de günün özeti! 26.06.19

TFF 1.Lig'de günün özeti! 26.06.19

1. takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

MEHMET ERDEM ALTAY'A
1. 'in iddialı ekibi Altay, 'nden ayrılan Ahmet İlhan ve ile temaslarını sürdürürken, Gazişehir'in 30 yaşındaki sol beki Uğurlu'yu da listesine aldı. Bonservisi elindeki Uğurlu da, ekibine gelmek istiyor.?

AKHİSARSPOR SİL-BAŞTAN
Yabancı sayısını azaltmaya çalışan Akhisar'da, gidecekler netleşiyor. Sissoko ile Regattin'in Gazişehir'le söz kestiği, Manu ve Josue'nin kulüp aradığı Akigo'da kontratı biten Serginho ve Bokila da düşünülmüyor. Lisansı askıda olan Dany de topun ağzında.

ALTINORDU'YA KAZAK STOPER
Altınordu'da geleceğe bir yatırım daha... Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A takım kadrosuna alınan doğumlu Türk stoper Ravil Tagir'in ailesinin 'Çocuk bizim, futbolcu Altınordu'nun' diyerek şartsız 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

"BURSA'YA GELMEK İSTEYEN ÇOK"
'un yeni başkanı , transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Mestan, "Listemizdeki isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bursaspor'a gelmek isteyen birçok teknik adam var. Değerlendirme yapıyoruz. Kısa zaman içerisinde çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'DA SOL BEKE GÖKHAN MERAL
2. Lig'in iddialı ekiplerinden , Spor Toto 1. Lig'e çıkan Keçiörengücü'nden 28 yaşındaki sol bek Gökhan Meral'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Öte yandan İrfan Başaran ve İshak Doğan'la ise yollar ayrıldı.

  1. 27.6.2019
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