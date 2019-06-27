TFF 1.Lig'de günün özeti! 26.06.19

TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
MEHMET ERDEM ALTAY'A
Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Altay, Gençlerbirliği'nden ayrılan Ahmet İlhan ve Bekir Yılmaz ile temaslarını sürdürürken, Gazişehir'in 30 yaşındaki sol beki Mehmet Erdem Uğurlu'yu da listesine aldı. Bonservisi elindeki Uğurlu da, İzmir ekibine gelmek istiyor.?
AKHİSARSPOR SİL-BAŞTAN
Yabancı sayısını azaltmaya çalışan Akhisar'da, gidecekler netleşiyor. Sissoko ile Regattin'in Gazişehir'le söz kestiği, Manu ve Josue'nin kulüp aradığı Akigo'da kontratı biten Serginho ve Bokila da düşünülmüyor. Lisansı askıda olan Dany de topun ağzında.
ALTINORDU'YA KAZAK STOPER
Altınordu'da geleceğe bir yatırım daha... Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A takım kadrosuna alınan Kazakistan doğumlu Türk stoper Ravil Tagir'in ailesinin 'Çocuk bizim, futbolcu Altınordu'nun' diyerek şartsız 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
"BURSA'YA GELMEK İSTEYEN ÇOK"
Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Mestan, "Listemizdeki isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bursaspor'a gelmek isteyen birçok teknik adam var. Değerlendirme yapıyoruz. Kısa zaman içerisinde çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
SAMSUN'DA SOL BEKE GÖKHAN MERAL
TFF 2. Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'e çıkan Keçiörengücü'nden 28 yaşındaki sol bek Gökhan Meral'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Öte yandan İrfan Başaran ve İshak Doğan'la ise yollar ayrıldı.
- 27.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
TFF 1.Lig'de günün özeti! 26.06.19 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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