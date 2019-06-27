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27 Haziran 2019, Perşembe
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Obertan'a zamlı teklif

Obertan'a zamlı teklif

Erzurumspor, serbest kalan Fransız yıldızına yüzde 15 yapıp takımda kalması için teklifte bulundu.

'e veda eden 'da kadro operasyonu son hız devam ediyor. Dadaş'ta, serbest kalan Fransız yıldız Obertan'a Süper Lig takımlarından teklifler var. Mavi-beyazlı yönetim ise 30 y aşındaki sağ açığa, maaşına yüzde 15 yapıp takımda kalması için teklifte bulundu. Devre arası 'dan bedelsiz transfer edilen Eduok'un ise yüksek maaşından dolayı elden çıkarılması planlanıyor.

SEHİC VE OPSETH AYRILDI
Bosna kalesini koruyan kaleci İbrahim Sehic de takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Erzurum, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Norveçli santrfor Opseth'in ise sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediği öğrenildi. Öte yandan , Munsy, ve Samed Ali Kaya'nın kontratları da bitti.
  1. 27.6.2019
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