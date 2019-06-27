Obertan'a zamlı teklif
Erzurumspor, serbest kalan Fransız yıldızına yüzde 15 zam yapıp takımda kalması için teklifte bulundu.
SEHİC VE OPSETH AYRILDI
Bosna kalesini koruyan kaleci İbrahim Sehic de takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Erzurum, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Norveçli santrfor Opseth'in ise sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediği öğrenildi. Öte yandan Egemen Korkmaz, Munsy, Tolga Ünlü ve Samed Ali Kaya'nın kontratları da bitti.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Obertan'a zamlı teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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