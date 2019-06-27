Adana Demirspor'a Suriyeli orta saha
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda kaybeden Adana Demirspor, 24 yaşındaki Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman'ı renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Aias Aosman'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Dinamo Dresden forması giyen Aosman'ın, daha önce FC Köln ve Regensburg takımlarında da oynadığı belirtildi.
- 28.06.2019
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Adana Demirspor'a Suriyeli orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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