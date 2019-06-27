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28 Haziran 2019, Cuma
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'a Suriyeli orta saha

Adana Demirspor'a Suriyeli orta saha

Geride bıraktığımız sezon 'e çıkma şansını play-off'larda kaybeden , 24 yaşındaki Suriyeli orta saha oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi , Suriyeli orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Aias Aosman'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Dinamo Dresden forması giyen Aosman'ın, daha önce FC Köln ve Regensburg takımlarında da oynadığı belirtildi.

  1. 28.06.2019
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