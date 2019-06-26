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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Erzurumspor'un kamp programı belli oldu

Erzurumspor'un kamp programı belli oldu

Mavi-beyazlı ekip, sezona Erzurum ve 'da hazırlanacak. : "Askerde olan oyuncularımız var. Onların kampa katılmalarına 2-3 gün daha müsaade edeceğiz" dedi.

1. Lig ekiplerinden 'un sezon öncesi kamp programı belli oldu.

Erzurum temsilcisi, sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü Erzurum'da başlayacak, hazırlıklarını 19 Temmuz'a kadar tesislerinde sürdürecek.

Hazırlıklarının ikinci bölümü için 'ya geçecek mavi-beyazlı ekip, yönetiminde 10 gün süreyle çalışmalarına burada devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi son kampını ise 15 gün süreyle yine kulüp tesislerinde gerçekleştirecek.

Teknik direktör Muzaffer Bilazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının 2 Temmuz'da kulüp tesislerinde toplanıp 16 gün kampa gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki kamp sonrası 10 gün Bolu'da olacağız. Daha sonra 15 gün yine kendi tesislerimizde kamp yapacağız. Askerde olan oyuncularımız var. Onların kampa katılmalarına 2-3 gün daha müsaade edeceğiz. İlk kampımızda tüm takım 5 Temmuz'da burada olacak."

  1. 26.06.2019
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