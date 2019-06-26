Alt liglerden haberler (26.06.2019)

Alt lig takımları önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak deledik.



ISPARTA'YA GENÇ GOLCÜ

BAL'da transferin hızlı ekibi Isparta 32 Spor, son olarak Kocaeli Büyük Derbent forması giyen Eren Demiray'la anlaşma sağladı. Geçen sezon 26 karşılaşmada 10 gol atan 21 yaşındaki forvet, takımını ligde tutamadı. Isparta ekibinin büyük umutlar beslediği Eren, daha önce Derince, Körfez ve Hereke Yıldız formaları da giydi.



GENÇLİK RÜZGARI

3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da altyapı yatırımları meyvesini vermeye başladı. Genç oyuncular Cem Gezici, Kemal Talha Kabakçı, Buğra Günay, Emirhan Demir, Ali Sefer, Saruhan Kaymak, Tunahan Özdemir ve Remzi Kocatürk'le 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.



BAŞKANLARDAN TFF'YE ZİYARET

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e veda eden takımların başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, BB Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Akhisarspor'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Yılmaz Büyükaydın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da ziyarette yer aldı.



MİNİKLER GÖZ DOLDURDU

Geçtiğimiz dönem maddi sorunlar nedeni ile BAL'dan çekilen Şuhut Belediye Hisar, alt yapıya yöneldi. 12, 13 ve 14 yaş takımları çalışmalara Şehir Stadyumu'nda başladı. Teknik Direktör Erdal Yüksel'in yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda, minik yıldız adaylarının hırsı ve heyecanı teknik heyeti mutlu ediyor.



KARAMAN'DA DÖRT TRANSFER

BAL'da mücadele eden Karaman Belediyespor, 4 oyuncu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar; sağ bek Zeki Gündoğdu (33), file bekçisi Osman Boz (23), stoper Özkan Tan (25) ve ön bibero Bilal Gündoğdu (25) ile anlaşmaya vardı. Öte yandan kulübün logosunda değişikliğe gidildi ve kırmızıbeyaz renkleri ağırlıklı oldu.



ÇOLAK TAMAM

Bu yıl BAL'da 4. sezonunu geçirecek Yatağanspor, teknik direktörlük görevine Hüseyin Çolak'ı getirdi. 44 yaşındaki hoca, 2015-16'da Yatağan'ı BAL'a çıkarmayı başarmıştı. Öte yandan iç transferde 25 yaşındaki orta saha Onur Ersoy'la yeniden anlaşma sağlandı.



AKHİSAR'DA ARAYIŞ YOK

Akhisarspor, kadrosundaki mevcut yabancıların durumunu netleştirmeden yeni yabancı aramayacak. 14 yabancıyı 6'ya indirmesi zorunlu olan Akigo'da sözleşmesi süren Lopes kalacağını açıklarken; teknik patron Mehmet Altıparmak, Cocalic, Rotman, Cikalleshi ve Barbosa'nın da kadroda tutulmasını istiyor.



BARIŞ YUVADA KALDI

Bucak Belediye Oğuzhanspor, iç transferde genç eldiveni Barış Zangaloğlu ile sözleşme yeniledi. 24 yaşındaki başarılı file bekçisi, geçtiğimiz sezon forma giydiği 5 karşılaşmada 4 gol yemişti.



YILDIZSPOR AYDIN'LANDI

Aydın Yıldızspor, Torbalıspor'dan Emre Aydın'ı kadrosuna kattı. Menemen Belediye'den yetişen 24 yaşındaki sol bek Aliağa ve Didim Bld.'de de görev yaptı. Emre'nin BAL'da 20 maçta 1 golü bulunuyor.



KARAGÜMRÜK BÜYÜKLERİN RADARINDA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün genç oyuncular devleri peşine taktı... İstanbul ekibinin Başkanı Süleyman Hurma, stoper Fatih Kuruçuk (21) ve orta saha Ufuk Akyol (21) için 'Üç büyükler'den transfer teklifi aldıklarını ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmediklerini söyledi. Fatih'i Genoa'nın da takip ettiğini belirten Hurma, "Oyuncuyu bu sezon satmayı düşünmüyoruz. Şampiyon olacak bir kadro kuracağız. Fatih Kuruçuk bizim için çok değerli" dedi.