Anadolu Efes mi? Fenerbahçe Beko mu? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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mi? Beko mu?

Anadolu Efes mi? Fenerbahçe Beko mu?

Tahincicioğlu finalinde sezonun şampiyonu bugün belli olacak. Nefes kesen seride 3-3’lük eşitlik var F.Bahçe Beko kazanıp üst üste 4’üncü kez mutlu sona ulaşmak, ise 9 yıl aradan sonra kupayı kaldırmak amacında.

Tahincioğlu 'nde play-off final serisinin 7. ve , bugün Beko'yu konuk edecek ve sezonun şampiyonu belli olacak. Sinan Erdem Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak. Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

EN SON ATAMAN'LA
Anadolu? Efes, sahadan galip ayrılması durumunda 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Lacivert-beyazlı takım, ligde daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'ndeki son şampiyonluğunu yönetiminde 2008-2009 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe Beko ise galip gelirse ligde 4'ü üst üste olmak üzere 10. şampiyonluğununu elde edecek.

OBRA REKOR PEŞİNDE
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü , 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda. Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan ile Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Ayrıca bu başarıyı üst üste 4. kez tekrarlayarak Mahmuti'nin rekorunu egale edecek.

FENERBAHÇELİLER YOK
Fenerbahçe taraftarı, serinin son maçında tribündeki yerlerini alamayacak. TBF , serinin 5. maçında çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Fenerbahçe'ye 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması cezası vermişti.

3 OYUNCU YOK
Sarı-lacivertli takımda 3 basketbolcu bugün parkeye çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Jan Vesely, final karşılaşması kadrosunda yer alamayacak.
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SLOUKAS UZATTI
Fenerbahçe'nin sözleşmesi bitecek olan Kostas Sloukas ile yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi. Eurohoops'un haberine göre Yunan yıldız ile 2 milyon euro üzerinden 2+1 yıllık anlaşma konusunda el sıkışıldığı kaydedildi. Yeni anlaşmanın final maçının ardından açıklanması bekleniyor. Tecrübeli basketbolcu ile İspanyol devi Barcelona da ilgileniyordu.

14. RANDEVU
Anadolu ?Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Süper Ligi'nde 8, ve 'nda ise birer kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes, 6'sında ise Fenerbahçe Beko kazandı. Ayrıca iki takım arasında toplam 134 maçta ise Efes'in 78, F.Bahçe'nin 56 galibiyeti bulunuyor.

  1. 21.6.2019
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