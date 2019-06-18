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18 Haziran 2019, Salı
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1.Lig'de günün özeti! | 17.06.19

TFF 1.Lig'de günün özeti! | 17.06.19

1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

SUAT KAYA BEKLEMEDE
Menemen'deki görevini bırakan , Akhisar'da 20 Haziran'da yapılacak genel kurulu bekliyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kulüpte çalışmak istediğini belirten Kaya'nın, Hüseyin Eryüksel'in tek aday olarak gireceği seçimin ardından imzayı atacağı öğrenildi.

HATAYSPOR İÇ HAREKATTA
Play-off finalinde biletini Gazişehir'e kaptıran Hatayspor'da 11 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Takımın önemli isimleri Caner Hüseyin Bağ ve Diallo'yla masaya oturacağı öğrenilen Güney ekibinde, diğer isimlerin durumunan netleşmediği belirtildi.

SAMSUN'DA START VERİLDİ
Takımı İrfan Buz'a emanet eden Samsunspor'da, planı netleşiyor. Buz'un, sunduğu raporda 10 kişinin gönderilmesini istediği öğrenildi. Yönetimle yapılan toplantıda gelecek isimler üzerinde de görüşüldüğü ve kırmızı- beyazlı kurmayların transfer için düğmeye bastığı kaydedildi.

YARENLERDE FAVORİ SÖZERİ
Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, yönetim kurulundaki görev dağılımının ardından teknik heyet konusunda görüşme yapacaklarını söyledi. Çarıkcı'nın ilk hedefinin olduğu öğrenilirken; İsmet Taşdemir'in de adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.

EMİR CAN'A ÇİFTE KISKAÇ
Tarsus İY'de geçen sezon 2. Lig'de 31 maçta 14 gol atan Sayar, 1. Lig ekiplerinin dikkatini çekti. 1 yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki sağ kanatla Ümraniye ve 'un ilgilendiği öğrenilirken; 75 bin TL'lik serbest kalma bedeli bulunduğu belirtildi.

CAYMAZ EROK'A
2. Lig ekibi Kömür'de sözleşmesi sona eren kaptan Mert Caymaz, Erokspor'dan teklif aldığını belirtti. 29 yaşındaki ön libero menajerinin aradığını ve şu anda görüşmediğini dile getirdi. Mert, geçtiğimiz sezon 26 maçta görev yaptı.

TOROSLAR'DA ERİŞ SESLERİ
Teknik adam arayışlarını sürdüren Adanaspor'da, ismi ön plana çıktı. Son olarak Bucaspor'da görev yapan 56 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk teması geçtiğimiz günlerde kuran turuncu-beyazlıların listesinde, 'nun da yer aldığı öğrenildi.

VURUR, DARICA'YA DÖNDÜ
TFF 3. Lig'de mücadele edecek Darıca G.Birliği, teknik direktörlük görevine Özgür Vurur'u getirdi. Son olarak Gebzespor'u çalıştıran 43 yaşındaki hoca, 2014- 15'te de sarı-yeşilli takımda görev yapmıştı.

ORDU SİFTAH YAPTI
Altınordu, iç transferde ilk anlaşmayı Berkay Samancı ile yaptı. Sözleşmesi sona eren ve şu anda bedelli askerlik görevini yürüten 30 yaşındaki ön liberonun, CEO Barış Orhunbilge'yle telefonda yaptığı görüşmede 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
  1. 18.6.2019
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