TFF 1.Lig'de günün özeti! | 17.06.19
TFF 1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Menemen'deki görevini bırakan Suat Kaya, Akhisar'da 20 Haziran'da yapılacak genel kurulu bekliyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kulüpte çalışmak istediğini belirten Kaya'nın, Hüseyin Eryüksel'in tek aday olarak gireceği seçimin ardından imzayı atacağı öğrenildi.
HATAYSPOR İÇ HAREKATTA
Play-off finalinde Süper Lig biletini Gazişehir'e kaptıran Hatayspor'da 11 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Takımın önemli isimleri Caner Hüseyin Bağ ve Diallo'yla masaya oturacağı öğrenilen Güney ekibinde, diğer isimlerin durumunan netleşmediği belirtildi.
SAMSUN'DA START VERİLDİ
Takımı İrfan Buz'a emanet eden Samsunspor'da, transfer planı netleşiyor. Buz'un, sunduğu raporda 10 kişinin gönderilmesini istediği öğrenildi. Yönetimle yapılan toplantıda gelecek isimler üzerinde de görüşüldüğü ve kırmızı- beyazlı kurmayların transfer için düğmeye bastığı kaydedildi.
YARENLERDE FAVORİ SÖZERİ
Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, yönetim kurulundaki görev dağılımının ardından teknik heyet konusunda görüşme yapacaklarını söyledi. Çarıkcı'nın ilk hedefinin Erkan Sözeri olduğu öğrenilirken; İsmet Taşdemir'in de adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.
EMİR CAN'A ÇİFTE KISKAÇ
Tarsus İY'de geçen sezon 2. Lig'de 31 maçta 14 gol atan Emir Can Sayar, 1. Lig ekiplerinin dikkatini çekti. 1 yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki sağ kanatla Ümraniye ve Giresun'un ilgilendiği öğrenilirken; 75 bin TL'lik serbest kalma bedeli bulunduğu belirtildi.
CAYMAZ EROK'A
TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömür'de sözleşmesi sona eren kaptan Mert Caymaz, Erokspor'dan teklif aldığını belirtti. 29 yaşındaki ön libero menajerinin aradığını ve şu anda görüşmediğini dile getirdi. Mert, geçtiğimiz sezon 26 maçta görev yaptı.
TOROSLAR'DA ERİŞ SESLERİ
Teknik adam arayışlarını sürdüren Adanaspor'da, Levent Eriş ismi ön plana çıktı. Son olarak Bucaspor'da görev yapan 56 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk teması geçtiğimiz günlerde kuran turuncu-beyazlıların listesinde, Engin İpekoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.
VURUR, DARICA'YA DÖNDÜ
TFF 3. Lig'de mücadele edecek Darıca G.Birliği, teknik direktörlük görevine Özgür Vurur'u getirdi. Son olarak Gebzespor'u çalıştıran 43 yaşındaki hoca, 2014- 15'te de sarı-yeşilli takımda görev yapmıştı.
ORDU SİFTAH YAPTI
Altınordu, iç transferde ilk anlaşmayı Berkay Samancı ile yaptı. Sözleşmesi sona eren ve şu anda bedelli askerlik görevini yürüten 30 yaşındaki ön liberonun, CEO Barış Orhunbilge'yle telefonda yaptığı görüşmede 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
TFF 1.Lig'de günün özeti! | 17.06.19 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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