Kral Timsah’a

Bursaspor'da başkan adayı Mesut Mestan, geçen sezon Altay'da 29 gol atarak krallık tahtına oturan Portekizli forvet Marco Paixao ile temasa geçti. İzmir ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki yıldız, 33 maçta; 29 gol ve 3 asistle bütün dikkatleri çekmişti. 1. Lig tarihinin "en golcü yabancı futbolcusu" unvanını kazanan santrfor, bonservis sorununu çözerse Timsah'a imza atacak.



ÜÇ KATINI İSTEDİ

Paixao, Altay'dan 200 bin euro'luk ücretinin 600 bin euro'ya çıkarılmasını istedi, ancak siyah-beyazlılar bu teklif geri çevrildi. Bunun üzerine kulüple bağlarını koparmak isteyen kurt golcünün birçok takımın takibinde olduğu belirtiliyor. Paixao, Altay'a transfer olduğu Gdansk formasıyla Polonya'da üst üste iki sezon sırasıyla 18 ve 16 gol kaydetmişti.



Serkan YETİŞMİŞOĞLU?



BURSA'DA ELEKTRİK KRİZİ BİTTİ

Timsah'ta 6 aydır ödenmeyen borçlar nedeniyle dün elektrikler kesildi. Yönetimin yaklaşık 1 milyon 500'lik borcu ödemesinin ardından Özlüce Tesisleri, Vakıfköy Tesisleri ve stadyum aydınlandı