Altay’ın gözü başkentte
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği’nden Bekir Yılmaz ve Erdem Özgenç için atağa kalktı. İki ismin de İzmir ekibine sıcak baktığı belirtildi.
- 18.6.2019
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
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Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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