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18 Haziran 2019, Salı
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’ın gözü başkentte

Altay’ın gözü başkentte

Siyah-beyazlılar, ’nden ve için atağa kalktı. İki ismin de ekibine sıcak baktığı belirtildi.

1. Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , gözünü 'nin iki oyuncusuna dikti. Siyahbeyazlılar, başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren orta saha (31) ve 1 yıl daha kontratı sağ bek 'e (34) kanca attı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın kadroda görmeyi çok istediği iki oyuncunun da 'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
  1. 18.6.2019
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