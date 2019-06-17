TFF 1.Lig'de günün özeti! (16.06.19)

HASAN'IN SON TALİBİ DADAŞ

Süper Lig'e veda eden Erzurumspor, Altınordu'nun stoperi Hasan Hatipoğlu'nu gündemine aldı. Sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoperin, Samsun ve Altay'dan da teklifler aldığı öğrenilirken; son kararını bedelli askerlik görevinin bitmesinin ardından vereceği ifade edildi. Hasan, geçen sezon 31 maçta görev yapmıştı.



YOLCULAR BELLİ OLDU

Teknik direktörlük koltuğu için Metin Diyadin ve İsmet Taşdemir'le görüşmeleri sıklaştıran Manisa BŞB'de gidecek isimler netleşiyor. Yeşil-beyazlıların, Ersel, Oğuzhan, Fatih, Zafer, Alper ve Yaser'le yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi.



SAMET'E ÇİFTE KISKAÇ

Şanlıurfaspor'un 25 yaşındaki stoperi Samet Akaydın, Osmanlıspor ve Giresunspor'un radarına girdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı savunmacı, geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada 4 golle oynadı.



UYANIK'IN DURUMU İYİ

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, sağlık sorunları nedeniyle dün İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Uyanık'ın, durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde taburcu edileceği ifade edildi.



TRİBÜNLERE RENK GELECEK

Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi, kentin kadınlarını da mutlu etti. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği, yeni sezonda şiddet ve kötü tezahüratı sonlandırarak tribünleri renklendirmeyi hedefliyor. Derneğin başkanı Mezine Sırakaya, statlardaki kadın taraftar sayısını arttıracaklarını söyledi.



ALTAY, ÇİL'İ İSTİYOR

Altay, transferde rotayı Balıkesir'in ön liberosu Furkan Çil'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu çözmesini istedi. Furkan, geçen sezon ligde 29; kupada 4 maça çıktı.



KELEŞ GÖREVİ BIRAKTI

Ümraniyespor sportif direktörü Ergün Keleş, istifa ettiğini açıkladı. 9 yıldır bu görevi yürüten Keleş, destek olan başkan Recep Yoğurtçu, yönetim kurulu ve taraftarlara teşekkür ederek İstanbul ekibine veda etti.



AMED KONGRE KARARI ALDI

TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif, kongre kararı aldı. Yeşil-kırmızılılar, 23 Haziran Pazar günü seçime gidecek. Çoğunluk sağlanamazsa kongre, 30 Haziran Pazar günüyapılacak.