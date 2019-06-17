TFF 1.Lig'de günün özeti! (16.06.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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1.Lig'de günün özeti! (16.06.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (16.06.19)

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

HASAN'IN SON TALİBİ DADAŞ
'e veda eden Erzurumspor, Altınordu'nun stoperi Hasan Hatipoğlu'nu gündemine aldı. Sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoperin, ve Altay'dan da teklifler aldığı öğrenilirken; son kararını bedelli askerlik görevinin bitmesinin ardından vereceği ifade edildi. Hasan, geçen sezon 31 maçta görev yapmıştı.

YOLCULAR BELLİ OLDU
Teknik direktörlük koltuğu için ve İsmet Taşdemir'le görüşmeleri sıklaştıran BŞB'de gidecek isimler netleşiyor. Yeşil-beyazlıların, Ersel, Oğuzhan, Fatih, Zafer, Alper ve Yaser'le yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi.

SAMET'E ÇİFTE KISKAÇ
Şanlıurfaspor'un 25 yaşındaki stoperi Samet Akaydın, ve Giresunspor'un radarına girdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı savunmacı, geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada 4 golle oynadı.

UYANIK'IN DURUMU İYİ
Başkanı İsmail Uyanık, sağlık sorunları nedeniyle dün 'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Uyanık'ın, durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde taburcu edileceği ifade edildi.

TRİBÜNLERE RENK GELECEK
Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi, kentin kadınlarını da mutlu etti. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği, yeni sezonda şiddet ve kötü tezahüratı sonlandırarak tribünleri renklendirmeyi hedefliyor. Derneğin başkanı Mezine Sırakaya, statlardaki kadın taraftar sayısını arttıracaklarını söyledi.

ALTAY, ÇİL'İ İSTİYOR
Altay, transferde rotayı Balıkesir'in ön liberosu Furkan Çil'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu çözmesini istedi. Furkan, geçen sezon ligde 29; kupada 4 maça çıktı.

KELEŞ GÖREVİ BIRAKTI
Ümraniyespor sportif direktörü Ergün Keleş, istifa ettiğini açıkladı. 9 yıldır bu görevi yürüten Keleş, destek olan başkan Recep Yoğurtçu, yönetim kurulu ve taraftarlara teşekkür ederek İstanbul ekibine veda etti.

AMED KONGRE KARARI ALDI
2. Lig ekibi Amed Sportif, kongre kararı aldı. Yeşil-kırmızılılar, 23 Haziran Pazar günü seçime gidecek. Çoğunluk sağlanamazsa kongre, 30 Haziran Pazar günüyapılacak.

  1. 17.6.2019
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