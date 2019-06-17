TFF 1.Lig'de günün özeti! (16.06.19)
TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
HASAN'IN SON TALİBİ DADAŞ
Süper Lig'e veda eden Erzurumspor, Altınordu'nun stoperi Hasan Hatipoğlu'nu gündemine aldı. Sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoperin, Samsun ve Altay'dan da teklifler aldığı öğrenilirken; son kararını bedelli askerlik görevinin bitmesinin ardından vereceği ifade edildi. Hasan, geçen sezon 31 maçta görev yapmıştı.
YOLCULAR BELLİ OLDU
Teknik direktörlük koltuğu için Metin Diyadin ve İsmet Taşdemir'le görüşmeleri sıklaştıran Manisa BŞB'de gidecek isimler netleşiyor. Yeşil-beyazlıların, Ersel, Oğuzhan, Fatih, Zafer, Alper ve Yaser'le yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi.
SAMET'E ÇİFTE KISKAÇ
Şanlıurfaspor'un 25 yaşındaki stoperi Samet Akaydın, Osmanlıspor ve Giresunspor'un radarına girdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı savunmacı, geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada 4 golle oynadı.
UYANIK'IN DURUMU İYİ
Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, sağlık sorunları nedeniyle dün İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Uyanık'ın, durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde taburcu edileceği ifade edildi.
TRİBÜNLERE RENK GELECEK
Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi, kentin kadınlarını da mutlu etti. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği, yeni sezonda şiddet ve kötü tezahüratı sonlandırarak tribünleri renklendirmeyi hedefliyor. Derneğin başkanı Mezine Sırakaya, statlardaki kadın taraftar sayısını arttıracaklarını söyledi.
ALTAY, ÇİL'İ İSTİYOR
Altay, transferde rotayı Balıkesir'in ön liberosu Furkan Çil'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu çözmesini istedi. Furkan, geçen sezon ligde 29; kupada 4 maça çıktı.
KELEŞ GÖREVİ BIRAKTI
Ümraniyespor sportif direktörü Ergün Keleş, istifa ettiğini açıkladı. 9 yıldır bu görevi yürüten Keleş, destek olan başkan Recep Yoğurtçu, yönetim kurulu ve taraftarlara teşekkür ederek İstanbul ekibine veda etti.
AMED KONGRE KARARI ALDI
TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif, kongre kararı aldı. Yeşil-kırmızılılar, 23 Haziran Pazar günü seçime gidecek. Çoğunluk sağlanamazsa kongre, 30 Haziran Pazar günüyapılacak.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
TFF 1.Lig'de günün özeti! (16.06.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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