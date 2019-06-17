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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Menemen atakta

Menemen atakta

ve ’ı bitirmek için uğraşan ekibi, ’ın sol beki Serkan’a da talip oldu.

Yönetim belirsizliğinin devam ettiği 1. Lig'in yeni ekibi 'da, sportif direktör Cenk Laleci transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncuları 'li Kaya ve 'lu Yandaş için girişimlerini sürdüren Laleci'nin, 'la sözleşmesi sona eren Serkan Sözmen'le de görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Bandırma ve formaları da giyen ve geçen sezon 7 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki tecrübeli sol bekin de ekibine sıcak baktığı bildirildi.
  1. 17.6.2019
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