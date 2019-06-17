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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Kulüpler böyle batıyor!

Kulüpler böyle batıyor!

’un geçmiş dönemde forma giymiş futbolcular ve avukatlarına 2018 yılında 8 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Türk futbolunda bir döneme damga vurmuş kulüplerden 'un, 2018'de eski oyuncularına ödediği 8.3 milyon TL'lik borçlar gündeme oturdu. 2008-2009'da 19 maç forma giydikten sonra ayrılan 'ye 800 bin TL, avukatına ise 150 bin TL, futbolu bırakan 'a 430 bin TL ve 2011'de kariyerine son veren Taner Gülleri gibi isimlere geçmişten kalan 628 bin TL ödenmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Taraftarlar, 'Kulüpler bu şekilde batıyor' diyerek tepki gösterdi.

2009'da ayrılan Serdar Kulbilge'ye, bu yıl 800 bin TL ödendi.
  1. 17.6.2019
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