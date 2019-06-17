Kulüpler böyle batıyor!
Kocaelispor’un geçmiş dönemde forma giymiş futbolcular ve avukatlarına 2018 yılında 8 milyon TL ödediği ortaya çıktı.
2009'da ayrılan Serdar Kulbilge'ye, bu yıl 800 bin TL ödendi.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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