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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Akyüz seferi

Akyüz seferi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen mavi-lacivertli ekibin, 33 yaşındaki ’le görüşmelere başladığı öğrenildi.

Yeni sezonda 'i hedefleyen , hücum hattı için aradığı ismi Denizlispor'da buldu. Mavi-lacivertlilerin, Horoz'un tecrübeli golcüsü 'le temas kurduğu öğrenildi. Başkan Murat Sancak'ın transferde kararlı olduğu ve tarafların önümüzdeki günlerde bir araya geleceği belirtildi.

TFF'YE BAŞVURDU
Denizlispor ile 2020'ye kadar kontratı bulunan ve geçtiğimiz günlerde alacakları gerekçesiyle 'ye başvuran 33 yaşındaki forvetin, Demir'e sıcak baktığı bildirildi. Kanatlarda da görev yapan Mehmet Akyüz, geçen sezon 34 karşılaşmada attığı 15 golle takımın skor yükünü çekmiş ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

2017-2018'in devre arasında Denizlispor'a imza atan Mehmet, yeşil-siyahlılarda 49 maçta 27 kez ağları sarstı.
  1. 17.6.2019
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