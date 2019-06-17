Akyüz seferi
Hücum hattını güçlendirmek isteyen mavi-lacivertli ekibin, 33 yaşındaki Mehmet Akyüz’le görüşmelere başladığı öğrenildi.
TFF'YE BAŞVURDU
Denizlispor ile 2020'ye kadar kontratı bulunan ve geçtiğimiz günlerde alacakları gerekçesiyle TFF'ye başvuran 33 yaşındaki forvetin, Demir'e sıcak baktığı bildirildi. Kanatlarda da görev yapan Mehmet Akyüz, geçen sezon 34 karşılaşmada attığı 15 golle takımın skor yükünü çekmiş ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
2017-2018'in devre arasında Denizlispor'a imza atan Mehmet, yeşil-siyahlılarda 49 maçta 27 kez ağları sarstı.
- 17.6.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Akyüz seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.