Ümraniyespor'da yeni başkan Tarık Aksar oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Ümraniyespor'da yeni başkan Tarık Aksar oldu

'da yeni başkan oldu

Ümraniyespor'da yeni başkan Tarık Aksar oldu

'da gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa seçildi. Tarık Aksar, bir önceki başkan Recep Yoğurtçu'dan görevi devraldı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren 'da bugün Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleşti. Genel kurul sonucunda Ümraniyespor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Aksar başkanlığındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
- Yusuf Ethem Koyuncu
- Feridun Çamur
- Adnan Hacıoğlu
- Emin Temiz
- Şükrü Gökhan
- Kadir Er
- Nuh Aşçı
- İrfan Şeker
- Avni Karal
- Osman Güney

Yedek Üyeler
- Erdal Canel
- Gürol Yanık
- Mustafa Gülnar
- Yiğit Soylu
- Abdullah Koyak

Denetim Kurulu
Asil
- Cem Sultan Yazıcı
- Serkan İnanoğlu
- Ahmet Öztürk

Yedek
- Osman Ceylan
- Ahmet Kiremitçi
- Serdar Zirekoğlu
  1. 16.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümraniyespor'da yeni başkan Tarık Aksar oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN