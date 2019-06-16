Ümraniyespor'da yeni başkan Tarık Aksar oldu
Ümraniyespor'da gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi. Tarık Aksar, bir önceki başkan Recep Yoğurtçu'dan görevi devraldı.
Aksar başkanlığındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
- Yusuf Ethem Koyuncu
- Feridun Çamur
- Adnan Hacıoğlu
- Emin Temiz
- Şükrü Gökhan
- Kadir Er
- Nuh Aşçı
- İrfan Şeker
- Avni Karal
- Osman Güney
Yedek Üyeler
- Erdal Canel
- Gürol Yanık
- Mustafa Gülnar
- Yiğit Soylu
- Abdullah Koyak
Denetim Kurulu
Asil
- Cem Sultan Yazıcı
- Serkan İnanoğlu
- Ahmet Öztürk
Yedek
- Osman Ceylan
- Ahmet Kiremitçi
- Serdar Zirekoğlu
- 16.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Ümraniyespor'da yeni başkan Tarık Aksar oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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