Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi

'da başkanlığa seçildi

Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi

1. Lig'de mücadele eden yeni başkanını seçti. Ümraniyespor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçildi...

Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, " kulübümüzün olağan seçimli genel kurulu yapılmıştır. Tek aday olarak katılan , Ümraniyespor kulübümüzün yeni başkanı olmuştur." denildi.

Açıklamada, "Göreve geldiği günden bugüne, kulübümüzü Amatör Lig'den 1. Lig'e taşıyarak büyük hizmetler veren Sayın Recep Yoğurtçu Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig'i 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor, 'nda ise yarı final oynamıştı.


  1. 17.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN