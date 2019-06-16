Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor yeni başkanını seçti. Ümraniyespor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa Tarık Aksar seçildi...
Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ümraniyespor kulübümüzün olağan seçimli genel kurulu yapılmıştır. Tek aday olarak katılan Tarık Aksar, Ümraniyespor kulübümüzün yeni başkanı olmuştur." denildi.
Açıklamada, "Göreve geldiği günden bugüne, kulübümüzü Amatör Lig'den Spor Toto 1. Lig'e taşıyarak büyük hizmetler veren Sayın Recep Yoğurtçu Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.
Geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig'i 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı final oynamıştı.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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