TFF 1.Lig'de günün özeti! (16.06.19)

İtalya Seria A ekibi Lecce, Bursaspor'un takım kaptanı Ertuğrul Ersoy'la anlaşma sağladı. Yeşilbeyazlı ekibin 22 yaşındaki stoperin satışından 1 milyon 500 bin euro kazanacağı öğrenildi. Timsah'ın sonraki oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Bursa altyapısından yetişen Ertuğrul, yeşil-beyazlılarda 124 maçta; 4 kez gol sevinci yaşadı.

ALTIPARMAK TİMSAH'A

Bursa'da Başkan Adayı Mesut Mestan'ın, Erzurum ve Gazişehir'i Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Öte yandan dün çoğunluğun sağlanmadığı kongre 23 Haziran'a ertelendi.

TAŞDEMİR SESLERİ

TFF 2. Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Manisa BŞB'de teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin, geçtiğimiz sezon Samsunspor'u çalıştıran İsmet Taşdemir'le temasa geçtiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı kurmaylarla, Taşdemir arasında bir görüşme gerçekleştiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

SAMED SEVİNCİ

Yönetim belirsizliğinin sürdüğü Menemen'de, sportif direktör Cenk Laleci, Göztepe'li Samed Ali Kaya'nın transferinde önemli mesafe kat etti. 2017-2018 sezonunda Menemen'de forma giyen ve 2. Lig'de gol kralığı yaşayan 23 yaşındaki forvet, geçen sezonun ikinci yarısında BB Erzurumspor'a kiralanmış ve 6 maça çıkmıştı.m ve Gazişehir'i Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Öte yandan dün çoğunluğun sağlanmadığı kongre 23 Haziran'a ertelendi.

GENÇLER'DE KONGRE GÜNÜ

Gençlerbirliği'nde, geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan genel kurul, bugün gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak kongreye mevcut başkan Murat Cavcav tek aday olarak girecek.?

OĞULCAN KALACAK

Altınordu, 21 yaşındaki genç ön liberosu Oğulcan Ülgün'ü, gelen tekliflere rağmen takımda tutma kararı aldı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 22 karşılaşmada oynadı. Oğulcan, U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

ESKİHİSARLI GERİ DÖNDÜ

TFF 3. Lig ekibi Muğla'da geçmiş yönetimlerde çeşitli görevler yapan Abdullah Eskihisarlı, sportif direktörlüğe getirildi. Eskihisarlı, Erol Kapiz başkanlığında takımın başarısı için ekip olarak çok çalışacaklarını söyledi.

TOROS BEKLİYOR

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, istifa edeceğini söyleyen başkan vekili Gökhan Şensan'ın durumunun netleşmesini bekliyor. Yaklaşık 1 haftadır Almanya'da gurbetçi genç oyuncuları izleyen Şensan ve Toros'un hafta içinde İzmir'e dönüp kulüpteki gelecekleri konusunda kararlarını açıklayacakları belirtildi.