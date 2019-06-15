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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Dadaş'ta Pote sesleri

Dadaş'ta Pote sesleri

Erzurumspor, ’le yollarını ayıran 34 yaşındaki forvet için harekete geçti. Başkan , ’li oyuncuya ilk teklifi iletti.

Yeniden 1. Lig'de mücadele edecek BB , Mickael Pote'ye talip oldu. Demirspor'la karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki 'li forvetle ilgili bilgi toplayan Başkan 'in ilk teklifini ilettiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun 400 bin euro'luk teklife ilk etapta sıcak baktığı gelen haberler arasında.

İKİ KEZ GOL KRALI OLDU
Geçen sezon 'deki 2. dönemini geçiren Pote, 33 karşılaşmada 16 gol kaydetti. 'la sorunlar yaşayan tecrübeli oyuncu, ayrılma kararı almıştı. 'da Grenoble altyapısında yetişen Pote; Cannes, Nice, Clermont, Le Mans, Dresden ve APOEL formaları da giydi. Benin'li oyuncu, 2015-16 ve 2016-17'de 1. Lig'de gol krallığı da yaşadı.

  1. 15.6.2019
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