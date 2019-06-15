Alt liglerden haberler (16.06.2019)

Alt lig ekipleri önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Alt liglerden haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



FUAT ÇAPA, İKİ YILLIK İMZAYI ATTI

Eskişehirspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yeniden anlaşma sağladı. Sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eren 50 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon transfer yasağı sebebiyle zor günler yaşayan Eskişehirspor'u çalıştıran Çapa, kırmızı-siyahlı ekibi ligde tutmayı başarmıştı.



HURMACI İSTEKLİ

Sivas ile sözleşmesi biten Özer Hurmacı, Bursaspor'da oynamak için haber gönderdi. 33 yaşındaki ofansif orta saha için yeni teknik direktör karar verecek. Öte yandan Timsah'ta Olağanüstü Genel Kurul'un ilk toplantısı bugün yapılacak.



KAYA, AKİGOLAR'A YAKIN

Akhisarspor'un, Suat Kaya ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Menemen'den ayrılan 51 yaşındaki teknik adamın Akigolar'a sıcak baktığı kaydedildi. Başkan Hüseyin Eryüksel'in, kongrenin ardından Kaya ile imzaları atması bekleniyor.



1.93'LÜK ELDİVENE TEKLİF YAĞIYOR

Kuzey Kıbrıs Süper Ligi takımlarından Doğan Türk Birliği'nin 20 yaşındaki kalecisi Dursun Cem Ateş, transferin gözde isimlerinden oldu. 2017-18'de Mersin İY'ye imza atan fakat maddi sorunlar nedeniyle Kıbrıs'a dönüş yapan 1.93'lük eldiven, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.



YASAK, ALTAY'A ENGEL OLMUYOR!

Altay'da transfer yasağı nedeniyle kaynak arayan yönetim diğer yandan dış transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Gazişehir'in sol beki Mücahit Albayrak'ı (28) gündemine aldı. 1 yıllık kontratı kalan tecrübeli savunmacı, Süper Lig'e yükseldiği Gazişehir'de geçtiğimiz sezon 25 maça çıktı.



MENEMEN'E ABDULLAH ERCAN ŞOKU

Menemen Belediye'de, mahkemenin tedbir kararıyla başkanlığı düşen Tahir Şahin'in sözleşme imzaladığı Abdullah Ercan görevi bıraktı. Belirsizlik nedeniyle ayrılan Ercan'ın yerine ilk adayın Ramazan Kurşunlu olduğu öğrenildi. Yeniden yapılacak kongrede aday olacak Fikret Uzun ise Koray Palaz'la anlaşma sağlamıştı.