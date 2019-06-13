Balıkesirspor'da 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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'da 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı

Balıkesirspor'da 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı

1. Lig takımlarından , 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulübün yapılan açıklamada, mevcut kadroda yer alan kaleci ile 3, ile de bir yıllığına sözleşmenin yenilendiği bildirildi.

Kulübün yapılan açıklamada, mevcut kadroda yer alan kaleci ile 3, ile de bir yıllığına sözleşmenin yenilendiği bildirildi.

Açıklamada altyapıda forma giyen Emirhan Çakır, Yiğithan Kır ve Berkay Türk'ün ise üçer yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

  1. 13.06.2019
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