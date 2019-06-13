Balıkesirspor'da 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, mevcut kadroda yer alan kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3, Rahmi Anıl Başaran ile de bir yıllığına sözleşmenin yenilendiği bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, mevcut kadroda yer alan kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3, Rahmi Anıl Başaran ile de bir yıllığına sözleşmenin yenilendiği bildirildi.
Açıklamada altyapıda forma giyen Emirhan Çakır, Yiğithan Kır ve Berkay Türk'ün ise üçer yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
- 13.06.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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