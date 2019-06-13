1.Lig özeti (12.06.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri 1.Lig özeti (12.06.19)

1.Lig özeti (12.06.19)

1.Lig özeti (12.06.19)

1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte 1.Lig'de öne çıkan detaylar...

DEMİRSPOR'UN BORCU AÇIKLANDI
Başkanı Murat Sancak, kulübün maddi durumuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Sancak, "Göreve ilk geldiğimizde borcun 35 milyon TL olduğu söylendi fakat borcun 53.5 milyon olduğu ortaya çıktı. Eski borcumuzdan kalan 23 milyon TL. Güncel borcumuz 103 milyon TL'dir" bilgisini verdi.

ALTAY'DA TRANSFER YASAĞI
1. Lig ekibi Altay'a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle yasağı getirildi. ekibinin yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenilirken, ödenmemesi durumunda kulüp yeni sezona transfer yapmadan girecek.

FUAT ÇAPA HABER BEKLİYOR
'da geçtiğimiz sezon hem saha içi hem de saha dışında ortaya koyduğu performansla, bir başarı hikayesi yazan , kırmızı-siyahlılardan haber bekliyor. Fuat Çapa, "Yeni yönetim, puan silme tehlikesi olan dosyalarla, mevcut kadrodaki kontratı biten futbolcularla görüşüyor. Şu an sadece haber bekliyorum" dedi.

MENEMEN'DE MERT HAREKATI
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da kongrede başkan seçilen ancak mahkemenin koyduğu tedbir kararıyla başkanlığı geçersiz olan Tahir Şahin'in çalışmalarına son hızla devam ettiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin 'da oynayan eski 10 numarası Mert Hakan Yandaş'la prensipte anlaştığı öğrenildi.

  1. 13.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1.Lig özeti (12.06.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN