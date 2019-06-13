1.Lig özeti (12.06.19)
Spor Toto 1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte 1.Lig'de öne çıkan detaylar...
DEMİRSPOR'UN BORCU AÇIKLANDI
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün maddi durumuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Sancak, "Göreve ilk geldiğimizde borcun 35 milyon TL olduğu söylendi fakat borcun 53.5 milyon olduğu ortaya çıktı. Eski borcumuzdan kalan 23 milyon TL. Güncel borcumuz 103 milyon TL'dir" bilgisini verdi.
ALTAY'DA TRANSFER YASAĞI
Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle transfer yasağı getirildi. İzmir ekibinin yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenilirken, ödenmemesi durumunda kulüp yeni sezona transfer yapmadan girecek.
FUAT ÇAPA HABER BEKLİYOR
Eskişehirspor'da geçtiğimiz sezon hem saha içi hem de saha dışında ortaya koyduğu performansla, bir başarı hikayesi yazan Fuat Çapa, kırmızı-siyahlılardan haber bekliyor. Fuat Çapa, "Yeni yönetim, puan silme tehlikesi olan dosyalarla, mevcut kadrodaki kontratı biten futbolcularla görüşüyor. Şu an sadece haber bekliyorum" dedi.
MENEMEN'DE MERT HAREKATI
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da kongrede başkan seçilen ancak mahkemenin koyduğu tedbir kararıyla başkanlığı geçersiz olan Tahir Şahin'in çalışmalarına son hızla devam ettiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin Sivasspor'da oynayan eski 10 numarası Mert Hakan Yandaş'la prensipte anlaştığı öğrenildi.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
1.Lig özeti (12.06.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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