1.Lig özeti (12.06.19)

DEMİRSPOR'UN BORCU AÇIKLANDI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün maddi durumuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Sancak, "Göreve ilk geldiğimizde borcun 35 milyon TL olduğu söylendi fakat borcun 53.5 milyon olduğu ortaya çıktı. Eski borcumuzdan kalan 23 milyon TL. Güncel borcumuz 103 milyon TL'dir" bilgisini verdi.



ALTAY'DA TRANSFER YASAĞI

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle transfer yasağı getirildi. İzmir ekibinin yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenilirken, ödenmemesi durumunda kulüp yeni sezona transfer yapmadan girecek.



FUAT ÇAPA HABER BEKLİYOR

Eskişehirspor'da geçtiğimiz sezon hem saha içi hem de saha dışında ortaya koyduğu performansla, bir başarı hikayesi yazan Fuat Çapa, kırmızı-siyahlılardan haber bekliyor. Fuat Çapa, "Yeni yönetim, puan silme tehlikesi olan dosyalarla, mevcut kadrodaki kontratı biten futbolcularla görüşüyor. Şu an sadece haber bekliyorum" dedi.



MENEMEN'DE MERT HAREKATI

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da kongrede başkan seçilen ancak mahkemenin koyduğu tedbir kararıyla başkanlığı geçersiz olan Tahir Şahin'in çalışmalarına son hızla devam ettiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin Sivasspor'da oynayan eski 10 numarası Mert Hakan Yandaş'la prensipte anlaştığı öğrenildi.