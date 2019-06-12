TFF 1.Lig'de günün özeti! (11.06.19)

Transferde atağa kalkan Isparta 32 Spor, dış transferde bombayı patlattı... Pembe-yeşilliler, son olarak Çarşambaspor forması giyen sol kanat Kemal Sabri Bayraktar'la anlaşma sağladı. Kulüpte yaşanan belirsizlik sonrasında Isparta ekibine imza atan 21 yaşındaki sol kanat, "Yeni yapılanma içerisinde olan bir takıma katıldığım için mutluyum. Hedeflerim doğrultusunda yapılan teklifi kabul ettim. Isparta'nın başarısı için ter dökeceğim. İnşallah 3. Lig'e çıkacağız" dedi.

SON GÖZDE ALPEREN

İstanbulspor formasıyla yıldızı parlayan Alperen Uysal, Süper Lig ekiplerini peşine taktı. G.Saray altyapısından yetişen 25 yaşındaki file bekçisi için Göztepe, Kasımpaşa ve Başakşehir'in devrede olduğu öğrenildi. 2022'ye kadar kontratı bulunan başarılı eldiven, geçen sezon 30 maçın 6'sında kalesini gole kapattı.

KONGRE KARARI

Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Hatayspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Kongre, 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.30'da Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanmazsa 6 Temmuz Cumartesi olacak.?

TABATADZE KIBRIS'TA

1. Lig ekiplerinin de radarında olan Gürcü forvet Toma Tabatadze, tercihini Kıbrıs'tan yana kullandı. 28 yaşındaki oyuncu, Girne temsilcisi Düzkaya ile anlaştı. Bölgesel Amatör Lig'de son 4 yılda 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Soma'da 25 maçta 21 gol ve 10 asistle dikkat çekmişti.

MARCO PAŞA EL YAKIYOR

Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle rekorları alt üst eden Altay'ın golcüsü Marco Paixao, yeni sözleşme için dünyaları istiyor... 1 yıl daha kontratı bulunan 34 yaşındaki Portekizli forvet, siyah- beyazlı ekipten yıllık 600 bin euro talep etti. Bunun üzerine teklifleri değerlendiren Altay, 500 bin euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

SEZER DÖNDÜ

Adana Demirspor, devre arasında Ümraniyespor'a giden eski oyuncusu Sezer Özmen'le prensipte anlaştı. 2017-18 sezonunda ayağı kırılan 26 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon forma şansı bulamadı. Sezer'in son sağlık raporlarının olumlu olduğu ifade edildi.

FATSA'NIN TARİHİ GÜNÜ

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Fatsa Belediyespor için yarın kader günü olacak. Yeni yönetim oluşmaması camiada üzüntüyle karşılanırken; taraftarlar Tayfun Karataş'ın yeni dönemde başkan olmasını bekliyor. Yarın mahkemeden çıkması beklenen karara göre ya takım kapatılacak ya da tekrar kayyum yönetimi oluşturulacak.

ÖZGÜR MERZİFON'DA

Bölgesel Amatör Lig ekibi Merzifonspor, son olarak Sandıklı forması giyen 29 yaşındaki orta saha Özgür Şengüler'i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonu 23 maçta 4 golle tamamladı.

SULTAN NİKAH TAZELEDİ

Galatasaray altyapısından yetişen Cem Sultan (28), 3. Lig'e yükselen Modafen ile sözleşme uzattı. Profesyonel liglerde beklenen patlamayı yapamayan 28 yaşındaki forvet, geçen sezon Modafen'e gelmişti.