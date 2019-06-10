Denizlispor Recep'i satmayacak – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Denizlispor Recep'i satmayacak

Denizlispor Recep'i satmayacak

Spor Toto 'in yeni temsilcilerinden Denizlispor'da ve gibi kulüplerin gündemine giren orta saha oyuncusu , 2019-2020 sezonunda da yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Profesyonel Şube Sorumlusu geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük rol oynayan Recep'i kesinlikle bırakmayacaklarını söyledi. Recep'in sözleşmeli futbolcuları olduğunu ifade eden Fırat, "Oyuncumuzdan çok memnunuz. Kendisi de yuvası gördüğü Denizlispor'da çok mutlu. Gelecek sezon Recep 'de yeşil-siyahlı formayı başarıyla terletecektir, Yine takıma önemli katkılar verecektir" ifadelerini kullandı.

çalışmaları hakkında bilgiler veren Ali Fırat, "Şu ana kadar iç transferde sadece sol bekimiz Keremcan'la sözleşme yeniledik. Oyuncularımızdan Aissati ve Stachkowiak'a son tekliflerimizi sunduk. Kendilerinden cevap bekliyoruz. Tatil bitişi dış transfer çalışmalarına da ağırlık vereceğiz. Sosyal medyada birçok oyuncuyla anlaştığımız yazılıyor. Taraftarımız bu tarz haberlere itibar etmemeli. Resmi imza atılmadan transfer gerçekleşmez. Görüştüğümüz oyuncular elbette var ancak şu ana kadar kesin anlaşma yaptığımız biri yok. Bütçemize göre sağlam adımlar atarak takviye gerçekleştireceğiz" dedi.

  1. 10.06.2019
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